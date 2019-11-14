□

入門者向け屈折望遠鏡セット

「Sky-Watcher STARQUEST 80 ＋ AZ-EQ AVANT セット」

Sky-Watcher 製

価格：34,980円（税込）　 送料：無料

商品に関するご質問はこちらでどうぞ

※こちらの商品は取り寄せになります。納期につきましては別途ご連絡いたします。

口径80mm、焦点距離400mmのコンパクトなアクロマート屈折式鏡筒「STARQUEST 80」と、赤道儀としても経緯台としても使える手動式小型軽量マウント「AZ-EQ AVANT」のセット。

入門者用望遠鏡として最適です。

STARQUEST 80　主な仕様

  • 光学系：屈折式
  • 口径：80mm
  • 焦点距離：400mm（F5）
  • ファインダー：等倍レッドドット式
  • 重量：約1.3kg（ファインダー、接眼アクセサリー含まず）
  • 付属品：アイピース（10mm、25mm）、90°天頂ミラー

AZ-EQ AVANT　主な仕様

  • 赤経側ギア歯数：122枚
  • 極軸傾斜角範囲：高度約18〜90°
  • 搭載可能重量：約3kg
  • マウント重量：約1.3kg
  • ウェイト重量：約2.2kg
  • 三脚重量： 約1.8kg
  • 三脚の長さ：680〜1210mm