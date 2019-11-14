入門者向け屈折望遠鏡セット
「Sky-Watcher STARQUEST 80 ＋ AZ-EQ AVANT セット」
Sky-Watcher 製
価格：34,980円（税込） 送料：無料
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口径80mm、焦点距離400mmのコンパクトなアクロマート屈折式鏡筒「STARQUEST 80」と、赤道儀としても経緯台としても使える手動式小型軽量マウント「AZ-EQ AVANT」のセット。
入門者用望遠鏡として最適です。
STARQUEST 80 主な仕様
- 光学系：屈折式
- 口径：80mm
- 焦点距離：400mm（F5）
- ファインダー：等倍レッドドット式
- 重量：約1.3kg（ファインダー、接眼アクセサリー含まず）
- 付属品：アイピース（10mm、25mm）、90°天頂ミラー
AZ-EQ AVANT 主な仕様
- 赤経側ギア歯数：122枚
- 極軸傾斜角範囲：高度約18〜90°
- 搭載可能重量：約3kg
- マウント重量：約1.3kg
- ウェイト重量：約2.2kg
- 三脚重量： 約1.8kg
- 三脚の長さ：680〜1210mm