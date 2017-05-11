□

超小型の本格的36mm屈折式赤道儀

「BORG36ED天体フルセット【6139】」

トミーテック 製

価格：101,520円特価：86,292円（税込）　送料：無料

商品に関するご質問はこちらでどうぞ

※こちらの商品は発売日（5月26日予定）以降の出荷になります。

口径36mmながらシャープなEDレンズを採用した「BORG36ED天体鏡筒セット」を搭載した世界最小の本格的屈折式赤道儀。全周微動装置付きで天体の導入、追尾が便利です。アルカスイス対応で、アイピース2本、三脚も付属。

仕様