超小型の本格的36mm屈折式赤道儀
「BORG36ED天体フルセット【6139】」
トミーテック 製
価格：101,520円 → 特価：86,292円（税込） 送料：無料
※こちらの商品は発売日（5月26日予定）以降の出荷になります。
口径36mmながらシャープなEDレンズを採用した「BORG36ED天体鏡筒セット」を搭載した世界最小の本格的屈折式赤道儀。全周微動装置付きで天体の導入、追尾が便利です。アルカスイス対応で、アイピース2本、三脚も付属。
仕様
- 口径：36mm
- 焦点距離：200mm（F5.6）
- レンズ構成：2群2枚EDアポクロマート
- コーティング：マルチコート
- 全長（光路長）：鏡筒 260〜330mm、三脚 縮長350mm
- 鏡筒径：60Φ
- 重量：2.3kg（一式）
- フィルター：対物レンズフードの先端に46mm、【7364】の内側に52mmのフィルターネジ装備
- パーツ取付サイズ：対物側：M57P0.75オス/M42P1メス／接眼側：M57P0.75メス
- 付属品：36ED天体鏡筒セット【6138】（10倍・22倍）、微動雲台（黒）【3106】、アルカクランプ ボーグ用【3110】、アングルプレート35III【3335】、ミニ三脚DX【3306】