赤道儀機能とタイムラプス撮影に便利な回転モードを搭載
「SLIK ECH-630」
スリック 製
価格：62,532円 → 特価：43,070円（税込） 送料：無料
※この商品は発売日（11月10日予定）以降の出荷になります。
天体撮影ができる赤道儀機能と、タイムラプス撮影を行う際に便利な回転モードを搭載した電動雲台。小型、軽量で出っ張りの少ないスクエアデザインで、液晶ディスプレイで多彩なモードの変更が可能です。
大小2つの北極星のぞき穴と、Vカット溝で極軸合わせが簡単。さらに微動雲台「SMH-250」（別売）を使用すれば、より簡単に行えます。
仕様
- 寸法：縦84×横86×高さ65mm（突起部含まず）
- 重量：630g
- 雲台取付ネジ：U1/4
- 三脚取付ネジ：U1/4・U3/8（アダプターを外した場合）
- 最大搭載重量
- 赤道儀モード使用時：5kg（モーメント荷重20kg・cm以下、回転中心より10cmで約2kg）
- タイムラプスモード使用時：本体テーブル面と地面が水平に近い状態で5kg、本体テーブル面と地面が垂直に近い状態で2kg（モーメント荷重20kg・cm以下、回転中心より10cmで約2kg）
- 電源：単3電池4本（ニッケル水素電池も使用可能）／DC5V（マイクロUSB、使用時には乾電池も必要）
- 動作時間：約20時間（アルカリ電池、20℃）
- 動作温度：-10℃〜40℃
- 駆動方式：ウォームホイル（ステッピングモーター駆動）
- ウォームホイル：外径Φ51mm、歯数100枚、ジュラルミン
- ウォームギヤ：外径Φ10mm、真鍮
- 極軸：Φ17mm／ベアリング数：2個
- 赤道儀モード：恒星、月、太陽時、星景（0.5倍速）、南天・北天
- タイムラプス：右回転、左回転、往復
- 回転角度：5度〜360度（5度単位）、エンドレス
- 回転速度：1回転あたり48時間、24時間、12時間、6時間、3時間、1.5時間、1時間、30分、15分