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液晶ディスプレイでモードを変更

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電源は単3乾電池4本。モバイルUSBチャージャーからのマイクロUSB給電ポートも装備（USB給電時にも単3乾電池4本が必要）

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赤道儀機能での使用イメージ（画像のなかのカメラ、自由雲台、三脚は別売です）

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上下方向のタイムラプス撮影のイメージ（画像のなかのカメラ、自由雲台、三脚は別売です）

赤道儀機能とタイムラプス撮影に便利な回転モードを搭載

「SLIK ECH-630」

スリック 製

価格：62,532円特価：43,070円（税込）　 送料：無料

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※この商品は発売日（11月10日予定）以降の出荷になります。

天体撮影ができる赤道儀機能と、タイムラプス撮影を行う際に便利な回転モードを搭載した電動雲台。小型、軽量で出っ張りの少ないスクエアデザインで、液晶ディスプレイで多彩なモードの変更が可能です。

大小2つの北極星のぞき穴と、Vカット溝で極軸合わせが簡単。さらに微動雲台「SMH-250」（別売）を使用すれば、より簡単に行えます。

仕様

  • 寸法：縦84×横86×高さ65mm（突起部含まず）
  • 重量：630g
  • 雲台取付ネジ：U1/4
  • 三脚取付ネジ：U1/4・U3/8（アダプターを外した場合）
  • 最大搭載重量
    • 赤道儀モード使用時：5kg（モーメント荷重20kg・cm以下、回転中心より10cmで約2kg）
    • タイムラプスモード使用時：本体テーブル面と地面が水平に近い状態で5kg、本体テーブル面と地面が垂直に近い状態で2kg（モーメント荷重20kg・cm以下、回転中心より10cmで約2kg）
  • 電源：単3電池4本（ニッケル水素電池も使用可能）／DC5V（マイクロUSB、使用時には乾電池も必要）
  • 動作時間：約20時間（アルカリ電池、20℃）
  • 動作温度：-10℃〜40℃
  • 駆動方式：ウォームホイル（ステッピングモーター駆動）
    • ウォームホイル：外径Φ51mm、歯数100枚、ジュラルミン
    • ウォームギヤ：外径Φ10mm、真鍮
    • 極軸：Φ17mm／ベアリング数：2個
  • 赤道儀モード：恒星、月、太陽時、星景（0.5倍速）、南天・北天
  • タイムラプス：右回転、左回転、往復
    • 回転角度：5度〜360度（5度単位）、エンドレス
    • 回転速度：1回転あたり48時間、24時間、12時間、6時間、3時間、1.5時間、1時間、30分、15分