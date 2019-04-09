静音高速導入が可能な赤道儀
「NEWスカイエクスプローラー SEII-J 赤道儀」
ケンコー・トキナー 製
価格：275,400円 → 特価：183,085円（税込） 送料：無料
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静音高速導入が可能な赤道儀。ステッピングモーターとマイクロステップ回路を内蔵、高度な追尾を実現。最高800倍速（対恒星時）の静音高速導入が可能な赤道儀。約40,000個の天体を記憶した「SynScanシステム」を内蔵、見たい星をコントローラーで入力すれば、自動的に導入し追尾します。
コントローラーが新しくなり日本語での操作が可能。PCにつなぐケーブルがRS-232からUSBに変更になりPCとの連動も楽になっています。
仕様
- 形式：両軸モータードライブ装備。天体自動導入ドイツ式赤道儀
- 赤経ウォームホイル歯数：135枚
- 赤緯ウォームホイル歯数：135枚
- 軸受け：ベアリング各軸6個、計12個使用
- 駆動モーター：ステッピングモーター（マイクロステップ式）
- 極軸望遠鏡：内蔵（明視野照明付き）
- 駆動速度：最高800倍速（対恒星時9段階で設定可能）
- 追尾モード：恒星時、月、太陽の3モード
- 記憶天体数：約40,000個（メシエ天体すべてとユーザー設定25個を含む）
- 耐荷重：約20kg（SE250N CRまで搭載可能）
- 付属三脚：ステンレス製・伸縮式
- 電源：DC12V電源
- 高さ：赤道儀本体 38cm／三脚 74〜128cm
- 質量：赤道儀本体 10kg（ウエイトを含まず）／三脚 5.6kg
- 付属品：コントローラー、USBケーブル、ハンドコントローラー用ケーブル、ACアダプター（12V 2A）、シガーソケット電源コード、バランスウエイト 5.1kg×2