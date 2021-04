HAYABUSA三部作の永久保存版

「HAYABUSA COMPLETE VERSION」

ライブ 製

2009年公開の1作目「HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -」、2014年公開の2作目「HAYABUSA2 - RETURN TO THE UNIVERSE -」、2020年公開の3作目「HAYABUSA2 - REBORN -」の“HAYABUSA三部作”を1枚のBlu-rayに完全収録。1作目と3作目は、実際のカプセル帰還に合わせて一部の映像が変更された「帰還バージョン」も入っています。本編映像以外に特典映像として、ドキュメンタリー「はやぶさ最後の光」(14分)も収録。

さらに、3作品の音楽を手がけた酒井義久氏による楽曲を収めたサウンドトラックCD 3枚と、監督挨拶、映像解説、楽曲解説などを収めたリーフレットも同梱した永久保存版です。

「HAYABUSA COMPLETE VERSION」内容物

Blu-ray 1枚+CD 3枚+リーフレット

○Blu-ray

ディスク:片面1層、音声:日本語(ドルビーデジタル2.0ch)

「HAYABUSA - BACK TO THE EARTH -」

初期版(2009年)/帰還版(2010年)

初期版(2009年)/帰還版(2010年) 「HAYABUSA2 - RETURN TO THE UNIVERSE -」(2014年)

「HAYABUSA2 - REBORN -」

初期版(2020年)/帰還版(2021年)

初期版(2020年)/帰還版(2021年) 特典映像「はやぶさ最後の光」

○CD

「HAYABUSA - BACK TO THE EARTH - サウンドトラック」

「HAYABUSA2 - RETURN TO THE UNIVERSE - サウンドトラック」

「HAYABUSA2 - REBORN - サウンドトラック」

○リーフレット

監督挨拶、映像解説、楽曲解説などを収録