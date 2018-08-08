「フォレスタIIシリーズ」

ビクセン 製

優れた光学性能を発揮するEDガラスレンズ（特殊低分散ガラス）を採用したワンランク上の双眼鏡です。

※こちらの商品はメーカーからの取り寄せになります。納期につきましては別途ご連絡いたします。

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「フォレスタII HR8×32WP」

価格：45,360円特価：38,750円（税込）　 送料：無料

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「フォレスタII HR10×32WP」

価格：47,520円特価：40,770円（税込）　 送料：無料

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「フォレスタII HR8×42WP」

価格：50,760円特価：43,470円（税込）　 送料：無料

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「フォレスタII HR10×42WP」

価格：52,920円特価：45,230円（税込）　 送料：無料

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■ フォレスタIIシリーズの特長

  • 色にじみを抑えるEDレンズの採用
    極めて優れた光学性能を発揮するEDガラス（特殊低分散ガラス）レンズを対物レンズに採用。色収差を極限まで抑えた、鋭い描写が得られます。
  • フラットマルチコーティングで明るくクリアな視界
    レンズ面に7層以上の反射防止多層膜コーティングを施しています。3層のマルチコーティングよりも光の損失が少なく、極めて明るい視野と、優れたコントラストを実現しています。
  • ハレーションを防止するフェイズコート
    ダハプリズムに起こる位相差を補正、ハレーションを低減し解像度を劇的にアップ、優れたコントラストを実現しています。
  • 広い視界
    見掛視界59.1°〜62.9°の広い視界をキープし気持ちのよい見え味を実現します。星空など広い空間の観察はもちろん、ライブやスポーツ観戦、あるいは小鳥の観察など、動きの激しい対象を追う際にも威力を発揮します。
  • のぞきやすいハイアイポイント仕様
    アイレリーフ15〜17mmのハイアイポイント設計。接眼レンズを目に強く押し当てなくても視野を見渡せるため、長時間の観察でも目が疲れにくくなっています。裸眼はもちろん、メガネをかけたままでも広い視野を見ることができます。
  • スマートなオープンヒンジデザイン
    中央部が空いたオープンヒンジデザインを採用しています。指を中央スペースに掛けられることから、手にしっくりと馴染みやすくなっています。

■ 主な仕様

HR8×32WPHR10×32WPHR8×42WPHR10×42WP
倍率8倍10倍8倍10倍
対物レンズ有効口径32mm42mm
プリズム材質BaK4
コーティングフラットマルチコート、フェイズコート、高反射コート
実視界8.1度6.5度8.1度7.0度
見掛視界64.8度59.2度59.1度62.9度
1000m先視界142m114m142m122m
ひとみ径4.0mm3.2mm5.3mm4.2mm
明るさ16.010.228.117.6
アイレリーフ16.5mm15.0mm17.0mm16.0mm
至近距離約3m
眼幅59〜78mm57〜78mm
三脚取付キャリングビノホルダー（M）併用にて可
サイズ135×132×50mm151×132×52mm148×132×52mm
重さ605g585g730g690g