「フォレスタIIシリーズ」

「フォレスタII HR8×32WP」
価格：45,360円 → 特価：38,750円（税込） 送料：無料
ビクセン 製
優れた光学性能を発揮するEDガラスレンズ（特殊低分散ガラス）を採用したワンランク上の双眼鏡です。
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価格：45,360円 → 特価：38,750円（税込） 送料：無料
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|HR8×32WP
|HR10×32WP
|HR8×42WP
|HR10×42WP
|倍率
|8倍
|10倍
|8倍
|10倍
|対物レンズ有効口径
|32mm
|42mm
|プリズム材質
|BaK4
|コーティング
|フラットマルチコート、フェイズコート、高反射コート
|実視界
|8.1度
|6.5度
|8.1度
|7.0度
|見掛視界
|64.8度
|59.2度
|59.1度
|62.9度
|1000m先視界
|142m
|114m
|142m
|122m
|ひとみ径
|4.0mm
|3.2mm
|5.3mm
|4.2mm
|明るさ
|16.0
|10.2
|28.1
|17.6
|アイレリーフ
|16.5mm
|15.0mm
|17.0mm
|16.0mm
|至近距離
|約3m
|眼幅
|59〜78mm
|57〜78mm
|三脚取付
|キャリングビノホルダー（M）併用にて可
|サイズ
|135×132×50mm
|151×132×52mm
|148×132×52mm
|重さ
|605g
|585g
|730g
|690g