|139
|2016年9〜10月
|144P/串田彗星の増光／ヒヤデス星団近傍の人工天体／いて座新星V5855 Sgr
|138
|2016年9月
|メリシュ彗星（1915 R1）とボリゾフ彗星（2016 R3）／144P/串田彗星の増光
|137
|2016年8月〜
|LINEAR彗星（2015 TP200）／345P/LINEAR彗星／彗星（2016 A8、43P、237P）の増光
|136
|2016年8月
|いて座新星2016／ペルセウス座流星群／343P/ロニオス彗星
|135
|2016年6〜7月
|さそり座新星V1655 Sco／339P/ギブズ彗星／341P/ギブズ彗星
|134
|2016年4〜6月
|PANSTARRS彗星（2015 WZ）／おとめ座の閃光星／さそり座新星V1655 Sco
|133
|2016年3月〜
|超新星2016bam／252P/LINEAR彗星
|132
|2016年2〜3月
|超新星2016X／333P/LINEAR彗星／へびつかい座新星V3661 Oph
|131
|2016年1〜2月
|332P/池谷・村上彗星／超新星2016W／PANSTARRS彗星（2016 BA14）
|130
|2015年12月〜2016年1月
|332P/池谷・村上彗星の検出
|129
|2015年12月
|超新星2015bd、PSN J15502534+1856075、PSN J12265018+1615496／超新星2015bf／NEOWISE彗星（2015 X8）
|128
|2015年10〜12月
|いて座新星2015-No.4／おうし座流星群／PANSTARRS彗星（2014 S2）／超新星2015ba
|127
|2015年10月〜2016年1月
|わし座新星2015／西暦837年のハレー彗星／ぎょしゃ座の矮新星
|126
|2015年9月
|超新星状天体 in NGC 5921／いて座新星2015 No.3／超新星 in NGC 3430
|125
|2015年7〜9月
|超新星2015ae／SWAN彗星（2015 P3）／141P/マックホルツ彗星
|124
|2015年7月
|51P/ハリントン彗星／超新星 in NGC 7371／超新星2015ab／超新星 in anonymous galaxy／高速移動天体
|123
|2015年5〜8月
|51P/ハリントン彗星
|122
|2015年4〜5月
|超新星2015K／超新星2015I／超新星2015M／51P/ハリントン彗星
|121
|2015年2〜4月
|超新星 in PGC 32373／SWAN彗星（2015 C2）／へびつかい座新星2015
|120
|2015年2〜3月
|さそり座の新星2015／いて座の新星2015 No.1
|119
|2015年1月〜
|116P/ウィルド彗星
|118
|2015年1月
|超新星2015A／おとめ座の矮新星とヘルクレス座の矮新星
|117
|2014年11〜12月
|超新星 in IC 2104／いっかくじゅう座の矮新星／超新星2014ef／15P/フィンレイ彗星
|116
|2014年10〜11月
|313P/ギブズ彗星／超新星2014dt／おひつじ座の矮新星
|115
|2014年9〜10月
|312P/NEAT／超新星2014dg／超新星2014dm／サイディング・スプリング彗星（2013 A1）
|114
|2014年7〜9月
|うお座の矮新星／超新星状天体 in PGC 10927／超新星2014cx
|113
|2014年6〜7月
|72P/デニング・藤川彗星／181P/シューメーカ・レビー彗星
|112
|2014年6月
|72P/デニング・藤川彗星
|111
|2014年4〜6月
|超新星2014ao／へびつかい座の矮新星／299P/カテリナ・PANSTARRS彗星／304P/オリー彗星
|110
|2014年3〜4月
|273P/ポン・ガンバート彗星／へびつかい座の矮新星／25D/ネウイミン彗星
|109
|2014年3〜4月
|オリオン座の矮新星／超新星2014ai／超新星2014aj／カテリナ・PANSTARRS彗星（2014 D2）
|108
|2014年1〜3月
|いて座新星2014／LINEAR彗星（2012 X1）／266P/クリステンセン彗星
|107
|2014年1月
|M82の超新星2014J／ヘルクレス座の新星状天体／PanSTARRS彗星（2014 A5）
|106
|2014年1月
|超新星2014F／超新星2014G／M82の超新星2014J
|105
|2013年12月
〜2014年1月
|超新星2013hq／超新星2013hl／294P/LINEAR周期彗星／超新星2013hl／超新星2013hg／超新星2013hu／特異小惑星2014 AAの地表面衝突
|104
|2013年11〜12月
|超新星2013gn／へび座新星2013／超新星2013hg／超新星2013hq
|103
|2013年10〜11月
|LINEAR彗星（C/2012 X1）の増光／わし座新星2013／超新星2013ge／火星探査機MAVEN
|102
|2013年9〜10月
|2件の超新星状天体の報告／超新星2013fs／LINEAR彗星（C/2012 X1）の増光
|101
|2013年8〜9月
|いるか座新星2013／超新星2013fa／超新星2013fb
|100
|2013年7〜8月
|289P/ブランペイン彗星／いるか座新星2013
|099
|2013年4〜6月
|2013年4月13日の地震／レモン彗星（2012 F6）／285P/LINEAR彗星と286P/クリステンセン彗星／わし座の矮新星
|098
|2013年3〜4月
|岩本彗星（2013 E2）／超新星2013am／ぎょしゃ座の矮新星
|097
|2013年3月
|岩本彗星（2013 E2）
|096
|2013年1〜3月
|超新星2013C／PANSTARRS彗星（2011 L4）が北上／281P/MOSS彗星
|095
|2012年11〜12月
|273P/ポン・ガンバート彗星／274P/トンボー・テナグラ彗星
|094
|2012年10月
（1978年12月〜）
|271P/バンホウテン・レモン彗星／35年前の回想から始まる273P/ポン・ガンバート彗星
|093
|2012年10月
|超新星2012fh／271P/バンホウテン・レモン彗星
|092
|2012年7〜9月
|いて座新星2012 No.5／明るい超新星2012ei
|091
|2012年6〜7月
|いて座新星2012 No.3／いて座の明るい新星2012 No.4
|090
|2012年4〜6月
|超新星2012bv／いて座の新星状天体
|089
|2011年12月
〜2012年4月
|超新星2011jh／クロメリン彗星／へびつかい座新星2012
|088
|2011年12月
|ラブジョイ彗星（2011 W3）
|087
|2011年10〜11月
|253P/PANSTARRS彗星／254P/マックノート彗星／超新星2011hk／スペースウォッチ彗星
|086
|2011年8〜9月
|超新星2011fi／超新星2011fp／りゅう座の新星状天体／高速移動天体A03772
|085
|2011年8月
|超新星2011em／超新星2011ek／超新星2011gc／213P/ファンネス彗星
|084
|2011年3〜7月
|超新星2011bc／LINEAR彗星（2002 VQ94）＝レモン新彗星（2011 H1）／超新星2011eh
|083
|2011年3〜4月
|250P/ラーソン彗星／人工衛星Chandra
|082
|2011年1〜3月
|いて座新星2011／超新星2011ap
|081
|2011年1月
|超新星2011BとM31の新星M31N 2011-01a／門田健一氏の表彰／中央局TOCPのスタート
|080
|2010年12月
〜2011年1月
|うお座の新変光星／超新星2011BとM31の新星M31N 2011-01a
|079
|2010年12月
|M33の新星M33N 2010-12a／超新星2010kx
|078
|2010年12月
|超新星2010kp／小惑星シェイラのバースト／ヒル彗星（2009 Q1）／かに星雲近くの彗星状天体／M33の新星M33N 2010-12a
|077
|2010年10〜12月
|NGC 5430の超新星状天体／M31の新星M31N 2010-10c／池谷・村上彗星（2010 V1）発見前後／超新星2010ki
|076
|2010年8〜9月
|超新星2010gz／超新星2010he／超新星2010hh
|075
|2010年8月
|超新星2010gv／240P/NEAT彗星／241P/LINEAR彗星
|074
|特別編：
グリーン氏が来日
|天文電報中央局の現状／資金援助を求めて／天文電報中央局の歴史と業務／確認観測者との小会議／彗星会議第2日目
|073
|2010年7〜8月
|超新星2010gi／超新星2010gl／超新星2010gv
|072
|2010年6〜7月
|超新星2010dq／マクノート彗星（2009 R1）／へびつかい座の新星状天体
|071
|2010年5〜6月
|超新星2010cr／こぎつね座の新星状天体／超新星2010dn
|070
|2010年5月
|ペガスス座の激変星／超新星2010cp
|069
|2010年3〜4月
|マックホルツ彗星（2010 F4）／バレス彗星（2010 H2）／さそり座新星V1311 Sco
|068
|2010年2〜3月
|超新星2010mb／超新星2010aiと再帰新星V407 Cyg
|067
|2010年2月
|超新星2010U／へびつかい座新星V2674 Oph
|066
|2010年1月
|へびつかい座新星V2673 Oph／超新星2010F／再び、へびつかい座新星V2673 Oph／カテリナ彗星（2009 O2）とマクノート彗星（2009 K5）の再観測
|065
|特別編：
池谷・村上彗星
|事務作業に追われ……／発見第一報／新彗星確認／高速移動天体／大失態発生／新彗星公表へ／彗星の増光／彗星の軌道／今後の光度と予報位置
|064
|2010年1月
|超新星2010B
|063
|2009年12月
|超新星2009mh／超新星2009nk／超新星2010B
|062
|2009年11〜12月
|たて座新星V496 Scuti／エリダヌス座新星KT Eridani／超新星2009md
|061
|2009年10〜12月
|230P/LINEAR彗星／超新星2009kr／たて座新星V496 Scuti
|060
|2009年9〜10月
|M31の新星M31N 2009-10a／M31の明るい新星M31N 2009-10bと超新星2009js
|059
|2009年9月
|226P/ピゴット・LINEAR・コワルスキ周期彗星／超新星2009ig
|058
|2009年8月
|へびつかい座新星V2672 Ophiuchi／超新星2009im
|057
|2009年6〜7月
|ガラッド彗星（2008 Q3）／超新星2009gf／超新星2009hi
|056
|2009年6月
|超新星2009ga／ガラッド彗星（2008 Q3）
|055
|2009年3〜6月
|超新星2009ds／超新星2009fu
|054
|2009年3月
|板垣新彗星（2009 E1）
|053
|2009年1〜3月
|超新星2009N／M31の新星M31N 2009-01aと2009-02a／2つの新星状天体／超新星SN2009at
|052
|2009年1月
|超新星2008ip／M33の新星M33N 2009-01a
|051
|2008年12月
|超新星2008ij／超新星2008in／211P/ヒル周期彗星
|050
|2008年11〜12月
|M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz／208P/マクミラン周期彗星／M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz（再）／超新星2008ie
|049
|2008年11月
|超新星2008hi／M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz
|048
|2008年10〜11月
|207P/NEAT周期彗星／超新星2008gz
|047
|2008年9〜10月
|アポロ型特異小惑星2008 QS11／オリオン座の不思議な天体／206P/バーナード・ボアッティーニ周期彗星／NGC 3432近くの変光星、りゅう座の矮新星、超新星2008gg
|046
|2008年9月
|アンドロメダ銀河の新星M31N 2008-09c、モルニヤ1-32衛星、わし座新星V1721 Aquilae、高速移動天体2008 SE／超新星2008fv
|045
|2008年9月
|205P/ジャコビニ周期彗星
|044
|2008年9月
|さそり座新星V1309 Scorpii／202P/スカッチ周期彗星／205P/ジャコビニ周期彗星
|043
|2008年6〜7月
|へびつかい座第2新星V2671 Ophiuchi／アンドロメダ銀河の新星M31N 2008-06b／超新星2008dv／3つの大火球
|042
|2008年4〜5月
|いて座新星V5579 Sagittarii／へびつかい座新星V2670 Ophiuchi
|041
|2008年3〜4月
|はくちょう座新星V2491 Cygni／超新星2008bt
|020
|2006年7〜9月
|177P/バーナード彗星／超新星2006ep、いて座の新星状天体／M31の新星2006-09a／超新星2006et
|019
|2006年6〜7月
|M31の新星2006-06a／SWAN彗星（2006 M4）／超新星2006dy
|018
|2006年5月〜
|超新星2006ch／超新星状天体 in NGC 5714
|017
|2006年4〜5月
|はくちょう座新星V2362 Cyg／超新星2006bp／M31の新星2006-04a
|016
|2005年12月
〜2006年2月
|超新星2005lx／へびつかい座RSの増光／73P/シュワスマン・ワハマン彗星
|015
|2006年8月
プラハより
|IAU総会へ／会議場へ／M31の新星2006-08a／太陽系の惑星が12個に／小惑星2006 OE6／プラハ城へ散歩／退屈な週末／決議採択の討論会／惑星が8個に／閉会式での採択／スロバキア・ハンガリーへ
|014
|2005年12月〜
|101/チェルニク彗星／小惑星2005 XQ
|013
|2005年11月〜
|超新星状天体 in NGC 672／超新星2005ip／特異小惑星2005 UD／101P/チェクニク彗星
|012
|2005年10月〜
|たて座新星V476 Scuti／超新星2005gl／SWAN彗星（2005 T4）
|011
|2005年8〜9月
|超新星2005dp／171P/スパール彗星／169P/NEAT彗星／SOHO彗星（2005 S1）
|010
|2005年8月
|火星探査機Mars Reconnaissance Orbiter／SWAN彗星（2005 P3）
|009
|2005年7月
|LINEAR彗星（2005 A1）／101P/チェルニク彗星／超新星2005cz／さそり座新星V1188 Scorpii
|008
|2005年6〜7月
|マクノート彗星（2005 K3）／LINEAR彗星（2005 K2）／M31の新星2005-06a／168P／ハーゲンローザ彗星
|007
|2005年1〜4月
|LINEAR彗星（2003 T4）／アポロ型特異小惑星2005 GB34
|006
|2005年2〜3月
|ヘール・ボップ彗星（1995 O1）／いて座新星V5115 Sagittarii
|005
|2005年2月
|超新星2005ab、2005ad／はくちょう座新星V2361 Cygni
|004
|2005年1〜2月
|超新星2005W／超新星2005ab、2005ad
|003
|2004年11〜12月
|未確認超新星／超新星2004gk／LINEAR彗星（2004 U1）／アポロ型特異小惑星2004 RZ164／LONEOS彗星（2004 VR8）／SWAN彗星（2004 V13）
|002
|2004年11月〜
|161P/ハートレイ・IRAS彗星／未確認超新星／未確認低速移動天体／とも座新星V574 Puppis／未確認超新星
|001
|2004年10月〜
|（はじまり）／超新星2004ez／ASAS彗星（2004 R2）／超新星2004et／69P/テイラー彗星
※天体名や人物名などについては、ほぼ原文のままで掲載しています。