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天文雑誌 星ナビ 連載中　「新天体発見情報」　中野主一

137 2016年8月〜 LINEAR彗星（2015 TP200）／345P/LINEAR彗星／彗星（2016 A8、43P、237P）の増光
136 2016年8月 いて座新星2016／ペルセウス座流星群／343P/ロニオス彗星
135 2016年6〜7月 さそり座新星V1655 Sco／339P/ギブズ彗星／341P/ギブズ彗星
134 2016年4〜6月 PANSTARRS彗星（2015 WZ）／おとめ座の閃光星／さそり座新星V1655 Sco
133 2016年3月〜 超新星2016bam／252P/LINEAR彗星
132 2016年2〜3月 超新星2016X／333P/LINEAR彗星／へびつかい座新星V3661 Oph
131 2016年1〜2月 332P/池谷・村上彗星／超新星2016W／PANSTARRS彗星（2016 BA14）
130 2015年12月〜2016年1月 332P/池谷・村上彗星の検出
129 2015年12月 超新星2015bd、PSN J15502534+1856075、PSN J12265018+1615496／超新星2015bf／NEOWISE彗星（2015 X8）
128 2015年10〜12月 いて座新星2015-No.4／おうし座流星群／PANSTARRS彗星（2014 S2）／超新星2015ba
127 2015年10月〜2016年1月 わし座新星2015／西暦837年のハレー彗星／ぎょしゃ座の矮新星
126 2015年9月 超新星状天体 in NGC 5921／いて座新星2015 No.3／超新星 in NGC 3430
125 2015年7〜9月 超新星2015ae／SWAN彗星（2015 P3）／141P/マックホルツ彗星
124 2015年7月 51P/ハリントン彗星／超新星 in NGC 7371／超新星2015ab／超新星 in anonymous galaxy／高速移動天体
123 2015年5〜8月 51P/ハリントン彗星
122 2015年4〜5月 超新星2015K／超新星2015I／超新星2015M／51P/ハリントン彗星
121 2015年2〜4月 超新星 in PGC 32373／SWAN彗星（2015 C2）／へびつかい座新星2015
120 2015年2〜3月 さそり座の新星2015／いて座の新星2015 No.1
119 2015年1月〜 116P/ウィルド彗星
118 2015年1月 超新星2015A／おとめ座の矮新星とヘルクレス座の矮新星
117 2014年11〜12月 超新星 in IC 2104／いっかくじゅう座の矮新星／超新星2014ef／15P/フィンレイ彗星
116 2014年10〜11月 313P/ギブズ彗星／超新星2014dt／おひつじ座の矮新星
115 2014年9〜10月 312P/NEAT／超新星2014dg／超新星2014dm／サイディング・スプリング彗星（2013 A1）
114 2014年7〜9月 うお座の矮新星／超新星状天体 in PGC 10927／超新星2014cx
113 2014年6〜7月 72P/デニング・藤川彗星／181P/シューメーカ・レビー彗星
112 2014年6月 72P/デニング・藤川彗星
111 2014年4〜6月 超新星2014ao／へびつかい座の矮新星／299P/カテリナ・PANSTARRS彗星／304P/オリー彗星
110 2014年3〜4月 273P/ポン・ガンバート彗星／へびつかい座の矮新星／25D/ネウイミン彗星
109 2014年3〜4月 オリオン座の矮新星／超新星2014ai／超新星2014aj／カテリナ・PANSTARRS彗星（2014 D2）
108 2014年1〜3月 いて座新星2014／LINEAR彗星（2012 X1）／266P/クリステンセン彗星
107 2014年1月 M82の超新星2014J／ヘルクレス座の新星状天体／PanSTARRS彗星（2014 A5）
106 2014年1月 超新星2014F／超新星2014G／M82の超新星2014J
105 2013年12月
〜2014年1月		 超新星2013hq／超新星2013hl／294P/LINEAR周期彗星／超新星2013hl／超新星2013hg／超新星2013hu／特異小惑星2014 AAの地表面衝突
104 2013年11〜12月 超新星2013gn／へび座新星2013／超新星2013hg／超新星2013hq
103 2013年10〜11月 LINEAR彗星（C/2012 X1）の増光／わし座新星2013／超新星2013ge／火星探査機MAVEN
102 2013年9〜10月 2件の超新星状天体の報告／超新星2013fs／LINEAR彗星（C/2012 X1）の増光
101 2013年8〜9月 いるか座新星2013／超新星2013fa／超新星2013fb
100 2013年7〜8月 289P/ブランペイン彗星／いるか座新星2013
099 2013年4〜6月 2013年4月13日の地震／レモン彗星（2012 F6）／285P/LINEAR彗星と286P/クリステンセン彗星／わし座の矮新星
098 2013年3〜4月 岩本彗星（2013 E2）／超新星2013am／ぎょしゃ座の矮新星
097 2013年3月 岩本彗星（2013 E2）
096 2013年1〜3月 超新星2013C／PANSTARRS彗星（2011 L4）が北上／281P/MOSS彗星
095 2012年11〜12月 273P/ポン・ガンバート彗星／274P/トンボー・テナグラ彗星
094 2012年10月
（1978年12月〜）		 271P/バンホウテン・レモン彗星／35年前の回想から始まる273P/ポン・ガンバート彗星
093 2012年10月 超新星2012fh／271P/バンホウテン・レモン彗星
092 2012年7〜9月 いて座新星2012 No.5／明るい超新星2012ei
091 2012年6〜7月 いて座新星2012 No.3／いて座の明るい新星2012 No.4
090 2012年4〜6月 超新星2012bv／いて座の新星状天体
089 2011年12月
〜2012年4月		 超新星2011jh／クロメリン彗星／へびつかい座新星2012
088 2011年12月 ラブジョイ彗星（2011 W3）
087 2011年10〜11月 253P/PANSTARRS彗星／254P/マックノート彗星／超新星2011hk／スペースウォッチ彗星
086 2011年8〜9月 超新星2011fi／超新星2011fp／りゅう座の新星状天体／高速移動天体A03772
085 2011年8月 超新星2011em／超新星2011ek／超新星2011gc／213P/ファンネス彗星
084 2011年3〜7月 超新星2011bc／LINEAR彗星（2002 VQ94）＝レモン新彗星（2011 H1）／超新星2011eh
083 2011年3〜4月 250P/ラーソン彗星／人工衛星Chandra
082 2011年1〜3月 いて座新星2011／超新星2011ap
081 2011年1月 超新星2011BとM31の新星M31N 2011-01a／門田健一氏の表彰／中央局TOCPのスタート
080 2010年12月
〜2011年1月		 うお座の新変光星／超新星2011BとM31の新星M31N 2011-01a
079 2010年12月 M33の新星M33N 2010-12a／超新星2010kx
078 2010年12月 超新星2010kp／小惑星シェイラのバースト／ヒル彗星（2009 Q1）／かに星雲近くの彗星状天体／M33の新星M33N 2010-12a
077 2010年10〜12月 NGC 5430の超新星状天体／M31の新星M31N 2010-10c／池谷・村上彗星（2010 V1）発見前後／超新星2010ki
076 2010年8〜9月 超新星2010gz／超新星2010he／超新星2010hh
075 2010年8月 超新星2010gv／240P/NEAT彗星／241P/LINEAR彗星
074 特別編：
グリーン氏が来日		 天文電報中央局の現状／資金援助を求めて／天文電報中央局の歴史と業務／確認観測者との小会議／彗星会議第2日目
073 2010年7〜8月 超新星2010gi／超新星2010gl／超新星2010gv
072 2010年6〜7月 超新星2010dq／マクノート彗星（2009 R1）／へびつかい座の新星状天体
071 2010年5〜6月 超新星2010cr／こぎつね座の新星状天体／超新星2010dn
070 2010年5月 ペガスス座の激変星／超新星2010cp
069 2010年3〜4月 マックホルツ彗星（2010 F4）／バレス彗星（2010 H2）／さそり座新星V1311 Sco
068 2010年2〜3月 超新星2010mb／超新星2010aiと再帰新星V407 Cyg
067 2010年2月 超新星2010U／へびつかい座新星V2674 Oph
066 2010年1月 へびつかい座新星V2673 Oph／超新星2010F／再び、へびつかい座新星V2673 Oph／カテリナ彗星（2009 O2）とマクノート彗星（2009 K5）の再観測
065 特別編：
池谷・村上彗星		 事務作業に追われ……／発見第一報／新彗星確認／高速移動天体／大失態発生／新彗星公表へ／彗星の増光／彗星の軌道／今後の光度と予報位置
064 2010年1月 超新星2010B
063 2009年12月 超新星2009mh／超新星2009nk／超新星2010B
062 2009年11〜12月 たて座新星V496 Scuti／エリダヌス座新星KT Eridani／超新星2009md
061 2009年10〜12月 230P/LINEAR彗星／超新星2009kr／たて座新星V496 Scuti
060 2009年9〜10月 M31の新星M31N 2009-10a／M31の明るい新星M31N 2009-10bと超新星2009js
059 2009年9月 226P/ピゴット・LINEAR・コワルスキ周期彗星／超新星2009ig
058 2009年8月 へびつかい座新星V2672 Ophiuchi／超新星2009im
057 2009年6〜7月 ガラッド彗星（2008 Q3）／超新星2009gf／超新星2009hi
056 2009年6月 超新星2009ga／ガラッド彗星（2008 Q3）
055 2009年3〜6月 超新星2009ds／超新星2009fu
054 2009年3月 板垣新彗星（2009 E1）
053 2009年1〜3月 超新星2009N／M31の新星M31N 2009-01aと2009-02a／2つの新星状天体／超新星SN2009at
052 2009年1月 超新星2008ip／M33の新星M33N 2009-01a
051 2008年12月 超新星2008ij／超新星2008in／211P/ヒル周期彗星
050 2008年11〜12月 M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz／208P/マクミラン周期彗星／M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz（再）／超新星2008ie
049 2008年11月 超新星2008hi／M31の新星M31N 2008-11bと超新星2008hz
048 2008年10〜11月 207P/NEAT周期彗星／超新星2008gz
047 2008年9〜10月 アポロ型特異小惑星2008 QS11／オリオン座の不思議な天体／206P/バーナード・ボアッティーニ周期彗星／NGC 3432近くの変光星、りゅう座の矮新星、超新星2008gg
046 2008年9月 アンドロメダ銀河の新星M31N 2008-09c、モルニヤ1-32衛星、わし座新星V1721 Aquilae、高速移動天体2008 SE／超新星2008fv
045 2008年9月 205P/ジャコビニ周期彗星
044 2008年9月 さそり座新星V1309 Scorpii／202P/スカッチ周期彗星／205P/ジャコビニ周期彗星
043 2008年6〜7月 へびつかい座第2新星V2671 Ophiuchi／アンドロメダ銀河の新星M31N 2008-06b／超新星2008dv／3つの大火球
042 2008年4〜5月 いて座新星V5579 Sagittarii／へびつかい座新星V2670 Ophiuchi
041 2008年3〜4月 はくちょう座新星V2491 Cygni／超新星2008bt
040 2008年3月 超新星2008ax／はくちょう座新星2008
039 2008年1〜3月 超新星2008R／さんかく座M33の新星／超新星2008ax
038 2008年1月 超新星2008A／超新星2008B
037 2008年1月 超新星2008A／超新星2008B
036 2007年12月
〜2008年1月		 こぎつね座新星2007 No.2／超新星2007uy
035 2007年12月〜 アポロ型小惑星2007 YZ／超新星2007ss
034 2007年11〜12月 M31の新星2007-11d／アポロ型小惑星2007 YZ
033 2007年9〜10月 さんかく座M33の新星／超新星2007kj／M31の新星2007-10a
032 2007年7〜8月 M31の新星2007-07c／超新星2007gi／こぎつね座新星2007
031 2007年4月〜 いて座新星2007／超新星2007cd
030 2007年3月〜 はくちょう座新星2007／へびつかい座新星2007
029 2007年2月〜 さそり座新星2007 No.2／M31の新星2007-02d／超新星2007af
028 2007年1〜2月 さそり座新星2007／超新星2007aa
027 2007年1月〜 超新星2007B／超新星2007C
026 2006年12月〜 ふたご座流星群とこぐま座流星群／超新星2007B
025 2006年11月〜 超新星2006ov／M31の新星2006-11a／超新星2006qp
024 2006年11月〜 カシオペヤ座の明るい新変光星／超新星2006my
023 2006年10月〜 オリオン座流星群／M31の新星2006-10b
022 2006年10月 M33の新星状天体／超新星2006jc
021 2006年9月〜 M31の新星2006-09c／超新星2006gi／超新星2006gs
020 2006年7〜9月 177P/バーナード彗星／超新星2006ep、いて座の新星状天体／M31の新星2006-09a／超新星2006et
019 2006年6〜7月 M31の新星2006-06a／SWAN彗星（2006 M4）／超新星2006dy
018 2006年5月〜 超新星2006ch／超新星状天体 in NGC 5714
017 2006年4〜5月 はくちょう座新星V2362 Cyg／超新星2006bp／M31の新星2006-04a
016 2005年12月
〜2006年2月		 超新星2005lx／へびつかい座RSの増光／73P/シュワスマン・ワハマン彗星
015 2006年8月
プラハより		 IAU総会へ／会議場へ／M31の新星2006-08a／太陽系の惑星が12個に／小惑星2006 OE6／プラハ城へ散歩／退屈な週末／決議採択の討論会／惑星が8個に／閉会式での採択／スロバキア・ハンガリーへ
014 2005年12月〜 101/チェルニク彗星／小惑星2005 XQ
013 2005年11月〜 超新星状天体 in NGC 672／超新星2005ip／特異小惑星2005 UD／101P/チェクニク彗星
012 2005年10月〜 たて座新星V476 Scuti／超新星2005gl／SWAN彗星（2005 T4）
011 2005年8〜9月 超新星2005dp／171P/スパール彗星／169P/NEAT彗星／SOHO彗星（2005 S1）
010 2005年8月 火星探査機Mars Reconnaissance Orbiter／SWAN彗星（2005 P3）
009 2005年7月 LINEAR彗星（2005 A1）／101P/チェルニク彗星／超新星2005cz／さそり座新星V1188 Scorpii
008 2005年6〜7月 マクノート彗星（2005 K3）／LINEAR彗星（2005 K2）／M31の新星2005-06a／168P／ハーゲンローザ彗星
007 2005年1〜4月 LINEAR彗星（2003 T4）／アポロ型特異小惑星2005 GB34
006 2005年2〜3月 ヘール・ボップ彗星（1995 O1）／いて座新星V5115 Sagittarii
005 2005年2月 超新星2005ab、2005ad／はくちょう座新星V2361 Cygni
004 2005年1〜2月 超新星2005W／超新星2005ab、2005ad
003 2004年11〜12月 未確認超新星／超新星2004gk／LINEAR彗星（2004 U1）／アポロ型特異小惑星2004 RZ164／LONEOS彗星（2004 VR8）／SWAN彗星（2004 V13）
002 2004年11月〜 161P/ハートレイ・IRAS彗星／未確認超新星／未確認低速移動天体／とも座新星V574 Puppis／未確認超新星
001 2004年10月〜 （はじまり）／超新星2004ez／ASAS彗星（2004 R2）／超新星2004et／69P/テイラー彗星

※天体名や人物名などについては、ほぼ原文のままで掲載しています。